مبعوث قوات الدعم السريع السودانية يجري مباحثات في كينيا

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استقبل رئيس البرلمان الكيني، موسى ويتانجولا، في مكتبه بمقر البرلمان بالعاصمة نيروبي، مبعوث قائد قوات الدعم السريع السودانية المستشار السياسي يوسف عزت.

جاء ذلك في بيان لقوات الدعم السريع نُشر على فيسبوك اليوم الاثنين.

وقال البيان "بحث اللقاء التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة والتي أشعلتها قيادات القوات المسلحة الانقلابية وعناصر للنظام البائد".

وأضاف أن المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، قدم لرئيس البرلمان الكيني شرحاً مفصلاً حول الأسباب الرئيسية التي أدت لنشوب الحرب والتي فرضت على قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن رؤية الدعم السريع للحل ترتكز على ضرورة معالجة جذور الحرب بما يؤسس إلى استدامة السلام والاستقرار في ظل حكم مدني ديموقراطي.

يُشار إلى السودان يشهد منذ الخامس عشر من شهر نيسان/أبريل قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت نقابة أطباء السودان مؤخرا إلى أن أكثر من 800 شخص لقوا حفتهم وأصيب أكثر من 3600آخرين جراء الصراع .

من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا أن عدد النازحين داخل السودان بسبب القتال بلغ مايربو على مليون شخص.

وأضافت أن 319ألف شخص آخرين فروا إلى الدول المجاورة ،مشيرة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 132ألف شخص فيما استقبلت تشاد 80ألفا وجنوب السودان نحو 69ألفا.