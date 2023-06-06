آمنة والجزار يبحثان استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي 2024 في كينيا

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم مع ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، ووكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مدينة نيروبي بكينيا، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وعبر وزير التنمية النحلية عن تقديره لنجاح الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي تقعد فى العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو.

وأشاد بالجلسات الهامة التي شارك فيها وفد وزارة التنمية المحلية على هامش المؤتمر خاصة اللقاء الذى عقد اليوم حول تبادل الخبرات بين الدول المستضيفة للمنتدى الحضرى العالمى.

وأكد وزير التنمية المحلية، الحرص الكامل للوزارة مع شركائها من الوزارات المعنية بالحكومة المصرية وعلى رأسها وزارتى الإسكان والخارجية لتقديم حديث يليق بالدولة المصرية خلال استضافة القاهرة للدورة الثانية عشرة للمنتدي الحضري العالمي في 2024 بوصف المنتدي الحضري ثاني أهم حدث علي أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمرات قمة المناخ والتي عبرت فيه مصر عن قدراتها التنظيمية والموضوعية حيث يعد هذا النجاح مقدمة لأن يكون المنتدى الحضرى القادم بالقاهرة من أنجح الدورات.

وأشار إلى أنه التقى اليوم وزيرة التنمية الاقليمية البولندية للتعرف على تجربة بولندا خلال استضافة الدورة السابقة للمنتدى الحضرى والمكاسب التي تحققت مع تقدير مصر لتركيز التجربة البولندية على إدماج كافة الفئات من الشباب وذوى الإعاقة والمرأة ، معرباً عن تقديره لما استمع إليه من الجانب الماليزي خلال تجربة استضافتهم للمنتدى الحضرى في دوراته السابقة.

وأكد حرص مصر على الاستفادة من كافة التجارب السابقة لكل من ماليزيا وبولندا فيما يخص استضافتها للمنتدى الحضرى القام للبناء على النجاحات التي تحققت في تلك الدورات، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة الماليزية في مجال تأسيس مؤتمر وطني للتنمية الحضرية لتبادل الخبرات بين كافة المدن والمحافظات فيما يخص مجال التنمية العمرانية والتي تتمشي مع التنمية الحضرية والعمرانية للدولة.

وأشاد بمستوي التعاون والشراكة التي تربط وزارة التنمية المحلية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتعاون القائم بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتنفيذ أجندة التنمية الحضرية في مصر وكذا تنظيم العديد من الفاعليات والمؤتمرات الخاصة بمجالات التعاون المشترك

من جانبها، أعربت ميمونة محمد شريف عن تطلعها لمشاركة وزيري التنمية المحلية والإسكان في الحدث رفيع المستوي الخاص بالترويج للمنتدى الحضرى العالمى في دورتها القادمة بالقاهرة والذى سيعقد مدينة نيويورك الأمريكية في 17 يوليو القادم وكذا الحدث رفيع المستوي حول التنمية الحضرية والذى سيعقد في سبتمبر القادم بمدينة نيويورك الأمريكية وكذا فعاليات أكتوبر الحضرى حيث يسعى برنامج الأمم المتحدة من كل تلك الفاعليات الترويج للمنتدى الحضرى القادم والاستضافة المصرية.