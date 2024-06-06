ضوابط لنقل الركاب على كورنيش مطروح خلال موسم الصيف

التقى اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، مع عدد من ممثلي سائقي سيارات الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب؛ لمناقشة تسيير خطوط سير سيارات الأجرة، وضوابط نقل الركاب على الكورنيش خلال موسم الصيف السياحى.

وشدد السكرتير العام، على الالتزام بخطوط السير داخل المدينة، مع منع أية تصريحات للسيارات للسير على الكورنيش طوال فترة النهار، والالتزام بخط السير بالكورنيش للسيارات المصرح لها فقط في الفترة الليلية وكذلك التصريح لعدد من السيارات بالرحلات.

ووجه السكرتير العام، إدارة مواقف مطروح، بالمتابعة المستمرة لانتظام حركة السيارات، وتنظيم حملاتها التفتيشية لضبط السيارات العاملة على الكورنيش بدون تصريح بخط السير حتى لا يوثر سلبا على العمل بالخطوط الرئيسية داخل المدينة وكذلك الالتزام بتعريفة الأجرة ومنع أية محاولات لاستغلال للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.