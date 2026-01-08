تعقد الحكومة اللبنانية في بيروت اليوم الخميس، اجتماعا حيث من المتوقع أن يقدم الجنرال رودولف هيكل، قائد الجيش، تقريراً للوزراء بشأن تنفيذ خطة جمع أسلحة حزب الله، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التابعة لحزب الله، صباح اليوم (الخميس) عن تصاعد الصراع داخل الحكومة اللبنانية بشأن استمرار خطة تركيز الأسلحة في أيدي الدولة أيضاً في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.

بحسب التقرير، يعتزم ممثلو الأحزاب المسيحية في لبنان، الكتائب والقوات اللبنانية، المطالبة في اجتماع الحكومة اليوم بتقديم جدول زمني للمرحلة الثانية من الخطة، والتي ستشمل أيضاً منطقة وادي لبنان ومناطق أخرى ينشط فيها حزب الله خارج المنطقة الجنوبية. في المقابل، يعارض وزراء "الثنائي الشيعي"، ممثلو حركة أمل وحزب الله، بشدة، مؤكدين أن اتفاق وقف إطلاق النار يقتصر على المناطق الواقعة جنوب الليطاني، ولا يشترط نزع سلاح شمال البلاد.

وأفادت قناة الجديد اللبنانية بأن هيكل لن يعلن على الأرجح إنهاء عملية جمع الأسلحة جنوب نهر الليطاني، نظراً لاستمرار الوجود الإسرائيلي في المواقع الخمسة داخل الأراضي اللبنانية.

كما لن يحدد هيكل جداول زمنية جديدة للمرحلة التالية من الخطة، وسيترك القرار للحكومة اللبنانية. ومن المتوقع أن يطالب بعض الوزراء بوضع جدول زمني، بينما من المتوقع أن يعارض وزراء حزب الله وحركة أمل هذا الأمر، وأن يعربوا عن رفضهم لأي إملاء خارجي.