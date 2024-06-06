وزارة التجارة الكولومبية تدعو إلى فرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل

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أوصت وزارة التجارة الكولومبية بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل، وذلك حسبما نشرته وكالة «بلومبرج»، صباح الخميس، نقلًا عن وثيقة داخلية وشخص مطلع على الأمر.

وبحسب «بلومبرج»، تعد كولومبيا أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل، حيث باعت لها فحمًا بقيمة 450 مليون دولار خلال عام 2023.

والشهر الماضي، قرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة.

ويوم 3 مايو، استجابت الخارجية الكولومبية لقرار «بيترو»، وأبلغت السفير الإسرائيلي في بوغوتا رسميا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل.

وذكرت الخارجية الكولومبية في حسابها الرسمي على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تم تقديم المذكرة الشفهية بشكل رسمي للسفير الإسرائيلي لدى كولومبيا بشأن قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل اعتبارا من هذا اليوم».



