الأهلي: عاقبنا أفشة وأوقفنا الظهور الإعلامي

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أعلن خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، قرار وقف ظهور اللاعبين إعلاميًا على القنوات الفضائية بالفترة المقبلة، وتطبيق العقوبة على محمد مجدي أفشة بعد تصريحاته المثيرة للجدل.

وصرح بيبو لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" اتخذنا قرارًا بمنع ظهور أي لاعب إعلاميًا بالفترة المقبلة".

أضاف:" كنا قد سمحنا بظهور اللاعبين بالقنوات الفضائية بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولكن الاحتفالات انتهت وحان وقت التركيز والاستعداد لمباريات الدوري المقبلة".

أكمل:" تصريحات بعض اللاعبين في الفترة الماضية أثارت الجدل، وساهمت في اتخاذ قرار وقف الظهور الإعلامي بعد أن كنا نرغب في استمرارها لفترة أطول".

واصل:" عقاب أفشة؟ نطبق لائحة العقوبات على أي فرد يخطئ، نتعامل على الفور بكل هدوء مع أي تجاوز".

أتم:" لا نريد تصخيم الأمور، أفشة عاد وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".