تونس تهزم غينيا الاستوائية بمشاركة المثلوثي وتعزز صدارتها بتصفيات كأس العالم

نجح منتخب تونس، مساء الإربعاء، خطف النقاط الثلاث بالفوز على غينيا بيساو بنتيجة 1-0، باللقاء الذي جمع المنتخبان في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

رجال منتصر الوحـيشي، المدير الفني لمنتخب تونس كانوا على الموعد بتحقيق فوز غالي وثمين رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم التونسية والغيابات العديدة في صفوف نسور قرطاج.

هدف المباراة الوحيد جاء من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح منتخب تونس في الدقيقة 82 ، ونجح محمد علي بن رمضان في هز الشباك بعدما أودعها على يسار حارس منتخب غينيا الاستوائية.

المباراة شهدت منذ بدايتها مشاركة نجم الزمالك حمزة المثلوثي ليقود الجبهة اليمنى لمنتخب تونس على مدار الـ90 دقيقة.

منتخب نسور قرطاج رفع رصيده بالمجموعة الثامنة إلى 9 نقاط، بعد أن كان حقق انتصارين على منتخبي ساو تومي وبرينسيبي ومالاوي توالياً، ليتفوق بنقطتين على منتخب غينيا الإستوائية صاحب المركز الثاني.

وبات منتخب ليبريا ثالثًا في ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارة.

ويلعب منتخب تونس مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد ناميبيا، يوم الأحد الموافق 9 يونيو، في لقاء تنافسي على صدارة المجموعة.