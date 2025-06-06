سي إن إن: نتنياهو فوّض تسليح ميليشيا بقطاع غزة دون موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر

مسئول إسرائيلي: لا أحد يضمن ألا تُوجَّه هذه الأسلحة ضد إسرائيل.. ونتنياهو يدافع: "نُنقذ أرواح جنودنا"

قالت شبكة سي إن إن عن مسئول إسرائيلي":لا يمكن لأحد ضمان ألا توجه الأسلحة المقدمة لمليشيا محلية في غزة نحو إسرائيل".

وقالت إن تسليح مليشيا بغزة تم بتفويض من نتنياهو دون موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تقوم بتسليح عشائر في غزة، قال إنها معارِضة لحماس، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر دفاعية قولها إن نتنياهو أَذن بتزويد جماعة في جنوب غزة بالأسلحة.

واتهم العديد من السياسيين الإسرائيليين نتنياهو بتعريض أمن إسرائيل للخطر.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو قصير نشره على إكس: "ما الخطأ في هذا؟"، مضيفاً أن هذا "لا يُنقذ سوى أرواح الجنود الإسرائيليين".