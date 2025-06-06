أُصيب ثلاثة أطفال بإصابات متفرقة، ما بين كدمات وسحجات، عقب سقوطهم من أعلى "مرجيحة" داخل إحدى الملاهي بقرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكانت غرفة العمليات بديوان مركز ومدينة طنطا قد تلقت بلاغًا من رئيس الوحدة المحلية بالقرية، يفيد بسقوط الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا أثناء لهوهم، مما استدعى الدفع بسيارة إسعاف لنقلهم على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ بمستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت القيادات التنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والوقوف على أسبابه، فيما خيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي القرية، وسط دعوات بسلامة الأطفال المصابين، وتكرار للمطالب بزيادة إجراءات السلامة داخل أماكن اللعب والترفيه، خاصة خلال مواسم الأعياد التي تشهد توافدًا كثيفًا من الأطفال وأسرهم.