حزب العمال البريطاني يحقق فوزا مفاجئا في الانتخابات التكميلية ببرلمان اسكتلندا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الشعب في اسكتلندا "صوت من أجل التغيير"، وذلك عقب الفوز الصادم لحزب العمال الذي يرأسه في الانتخابات التكميلية للبرلمان الاسكتلندي.

وهنأ ستارمر مرشح حزبه، الفائز ديفي راسل، وأعرب عن تطلعه لانتخابات العام المقبل عبر إسكتلندا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفاز راسل مقعد عن الدائرة التي تشمل هاميلتون ولاركهول وستونهاوس، بعدما صار شاغرا إثر وفاة الوزيرة الحكومية الاسكتلندية كريستينا ماكلفي، التي تنتمي للحزب الوطني الاسكتلندي.

وقال ستارمر في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة، "الشعب في اسكتلندا صوت مجددا من أجل التغيير".

وتغلب مرشح حزب العمال على مرشحة الحزب الوطني الاسكتلندي كاتي لودون التي تكبدت هزيمتها الثالثة منذ 2023.

ويأتي الفوز على خلفية استطلاعات الرأي التي تضع حزب العمال الاسكتلندي في المرتبة الثالثة بعد الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الإصلاح البريطاني، وسوف يعطي بلا شك دفعة لمحاولة رئيس حزب العمال الإسكتلندي أنس سروار في أن يصبح الوزير الأول لاسكتلندا في انتخابات العام المقبل.