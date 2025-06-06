الجارديان: جامعة ميشيجان تتجسس على الطلاب المؤيدين لفلسطين

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية ان جامعة ميشيجان الأمريكية تستخدم محققين خاصين سريين لمراقبة مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين.

واضافت ان مهمة المحققين تعقّب الطلاب المؤيدين لفلسطين داخل وخارج الحرم الجامعي وتسجيل محادثاتهم والتنصت عليها.

وقالت ان بعض ما جمعه المحققون السريون من أدلة استخدمه الادعاء لتوجيه اتهامات للطلاب وسجنهم، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

واكدت ان الجامعة دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار بين يونيو 2023 وسبتمبر 2024 لشركة الأمن الخاصة.

وتابعت"المحققون السريون يبدو أنهم يعملون لصالح شركة أمن خاصة مقرها ديترويت".