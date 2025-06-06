الرسوم الجمركية الأمريكية تُثقل كاهل الإنتاج الصناعي في ألمانيا

انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا مجددا في أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة، أن الإنتاج في شركات التصنيع تراجع بنسبة 1.4% في أبريل الماضي على أساس شهري.

وفي مارس الماضي، دفعت الآثار المتوقعة للرسوم الجمركية الأمريكية المُعلنة الإنتاج إلى الارتفاع، ومع ذلك كان نمو الإنتاج في مارس أضعف مما أُعلن عنه سابقا، حيث عدّل مكتب الإحصاء الاتحادي نسبة الزيادة إلى 2.3% فقط بدلا من الـ3% السابقة.

وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا ضعف الإنتاج في أبريل الماضي، فإنهم توقعوا انخفاضا بنسبة 1% فقط في المتوسط.

كما أفاد مكتب الإحصاء بتباطؤ النمو على أساس سنوي، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 1.8% في أبريل.

وبحسب البيانات، ساهم الانخفاض الحاد في إنتاج الأدوية أيضا في هذا التطور السلبي، حيث تراجع الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 17.7% على أساس شهري، رغم تسجيل زيادة قوية للغاية في مارس الماضي بلغت 19.3%.

وأوضحت المحللة فرانزيسكا بالمس من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن هذا الانخفاض محا تقريبًا المكاسب التي تحققت في مارس الماضي، وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المرتبطة بالرسوم الجمركية قد بدأت بالتراجع بالفعل.

وأضافت أنه من المحتمل أن العديد من شركات الأدوية والعملاء سارعوا بتكثيف الإنتاج والطلبيات تحسبًا لتطبيق الرسوم الجديدة.

من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، العلاقة بين الإنتاج وسياسات الرسوم الجمركية.

وقالت في بيان لها: "إنه من المحتمل أن تكون التقلبات الحادة الأخيرة في الإنتاج الصناعي ببعض القطاعات الاقتصادية، انعكاسًا لحالة عدم اليقين الناتجة عن السياسة التجارية الأمريكية".

ورغم ضعف الإنتاج، غير أن الشركات الصناعية الألمانية سجلت زيادة في الطلبيات للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنه أول مؤشرات على تحول في الاتجاه .