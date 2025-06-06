الجيش اللبناني يردم خندقا حفره الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل

ردمت وحدة من الجيش اللبناني، أمس الخميس، خندقا بطول حوالي 200 متر، كان جيش الاحتلال، حفره في أطراف بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إن "وحدة من الجيش عملت أمس الخميس بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على ردم خندق بطول حوالي 200 متر، كان العدو الإسرائيلي قد حفره في أطراف بلدة ميس الجبل - مرجعيون ليل الأربعاء".

وأعلنت قيادة الجيش في بيانها أنها "تتابع الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل، وتعمل على إزالة خروقات العدو الإسرائيلي".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، والذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.