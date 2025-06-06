 فرنسا تضع شروطا للاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل المحادثات الأممية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تضع شروطا للاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل المحادثات الأممية

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 يونيو 2025 - 3:51 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يونيو 2025 - 3:51 م

خفضت فرنسا من حجم التوقعات بشأن اعترافها بدولة فلسطينية قبل مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى وجود التزامات من الأطراف في الشرق الأوسط.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار في وقت سابق إلى أن الفعالية، المقرر انعقادها بين 17 و 20 يونيو، قد تكون موعدا لهذه خطوة.

لكن وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو صرح اليوم الجمعة بأن الاعتراف بفلسطين سيكون مشروطا ويتعين أن يكون جزءا من جهد دولي.

ونقلت قناة "آر تي إل" عن بارو قوله إن: "فرنسا عازمة على الاعتراف بفلسطين، لكنها لن تقوم بهذا وحدها".

وأضاف بارو أن فرنسا تهدف في المؤتمر المرتقب "على وجه الخصوص إلى أن تدعم السلطة الفلسطينية والدول العربية في المنطقة الفكرة بحيث تلتزم بإزالة جميع العقبات أمام إقامة دولة فلسطينية أو وجودها".

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