زيزو يكشف كواليس رفض الزمالك لعرض مالي ضخم من الشباب

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي كواليس رفض مسئولي الزمالك لعرض مالي ضخم من الشباب السعودي للتعاقد معه في يناير قبل الماضي.

وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "6 مواسم مع الزمالك لم أفتعل أي أزمة مع أي أحد، وعملت بإخلاص، ولكن بداية الأحداث كانت في شهر يناير 2024، هذه هي النقطة التي بدأت فيها الأزمات".

وأضاف: "تركت الجميع يتحدث سنة كاملة، واليوم أحكي بما يرضى الله، ولا أريد تجميل الصورة، أتحدث دفاعًا عن إخلاص وحب بجد.. لا تقتصروا 6 مواسم ما حدث في لقطة".

وتابع: "ليست لي مصلحة مع نادي الزمالك الآن.. وأتفهم أن الجماهير لن تتعاطف معي، راهنت أنهم لن يصدقوا ما يُقال عني.. والدي كان يُسب لعدة أشهر، ولم أرد".

وأكمل: "كنت متاحًا مجانًا من قبل وجددت تعاقدي، وكان هناك شرطًا جزائيًا في عقدي بـ 30 مليون جنيه ووصل لي عرضًا قطريًا، وطلبت منهم التفاوض مع الزمالك، وقدموا عرضًا بـ 5 مليون دولار".

وواصل: "جاء لي عرضًا في يناير 2024 من نادي الشباب، ووصل إلى 6 مليون دولار، بجانب حوافز تصل إلى 10% من عقد الرعاية لنادي الشباب، وحينها كان يحصل النادي السعودي على 90 مليون ريال".

واستطرد: "المفاوضات استمرت شهر بين الطرفين، حتى تم رفض العرض، وقلت لحسين لبيب قم ببيعي، أو جدد لي الآن، ولم أحصل على رد، حتى تم إغلاق باب الانتقالات".

وأتم أحمد سيد زيزو تصريحاته قائلًا: "إذا كان النادي لا يستطيع التجديد للاعب، فعليه أن يقوم ببيعه، كي يستفيد ماليًا.. لم أكن أهدف للأموال، إذا كنت أهدف لغادرت الزمالك منذ فترة طويلة".