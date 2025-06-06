الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي ردًا على استهداف بيروت وتجويع غزة

أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد «بن جوريون» في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2».

وقال في بيان متلفز، قبل قليل، إن العملية تأتي «انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردًا على عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية».

وأكد أن «العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ، وأوقفت حركة الملاحة في المطار».

ووجه تحية في هذه الأيام المباركة إلى «كافة الصامدين المجاهدين الأوفياء الصادقين في غزة العزة والمجد والإباء والكرامة وفي كل فلسطين، خط الدفاع الأمامي عن كل الأمة الإسلامية»، كما حيا مجاهدي غزة وأسر الشهداء والجرحى والأسرى وكل الأهالي في القطاع.

من جانبه، قال جيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق القدس والضفة الغربية جراء إطلاق مقذوفات حوثية من اليمن

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن شن قواته هجمات على ما وصفها بـ «أهداف إرهابية تابعة لوحدة سلاح الجو التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية الوحدة 127 في الضاحية الجنوبية في بيروت».

وكان جيش الاحتلال قد أصدر تحذيرات في وقت سابق اليوم، جاء فيها أنه «من المقرر أن يهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قريبا عددا من البنى التحتية تحت الأرض لإنتاج الطائرات بدون طيار التي تم إنشاؤها في قلب منطقة سكنية مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت».

وأفادت وسائل إعلام، بتجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وسط حركة نزوح كثيفة للسكان في ظل استمرار الغارات «العنيفة جدًا» وتوقعات باستخدام صواريخ خارقة للتحصينات سُمع دوي انفجاراتها القوية في مناطق عدة من لبنان.