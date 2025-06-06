إصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عين قانا جنوب لبنان

أصيب 3 أشخاص ليل أمس الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عين قانا بجنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن غارة إسرائيلية " على بلدة عين قانا قضاء النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح".

يذكر أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت ليل أمس لسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مباني في مناطق حارة حريك والحدت وبرج البراجنة، في الضاحية الجنوبية. كما تعرضت بلدة عين قانا في إقليم التفاح في جنوب لبنان لاستهداف بعدد من الغارات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة والحربية.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان. وهذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت.