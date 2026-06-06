محافظ قنا: تذليل العقبات أمام مشروعات الغاز الطبيعي لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، اليوم، المهندس وائل جويد رئيس إحدى شركات الغاز الطبيعي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

وشهد اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها داخل المحافظة، ومناقشة الخطط المستقبلية الرامية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز للمناطق السكنية والتجارية والصناعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لإنجاح مشروعات الغاز الطبيعي، والعمل على تذليل العقبات والتحديات الميدانية التي قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشاد الببلاوي، بالدور التنموي الذي تقوم به الشركة في دعم خطط الدولة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات حضارية متطورة لأبناء المحافظة.