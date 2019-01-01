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ترامب يواصل الهجوم على الاحتياطي الفيدرالي: أصعب مشكلة لدينا

د ب أ
نشر فى : السبت 6 يوليه 2019 - 1:01 م | آخر تحديث : السبت 6 يوليه 2019 - 1:01 م

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على مجلس الاحتياط الفيدرالي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، قائلا إن "أصعب مشكلة لدينا ليست المنافسين إنها مجلس الاحتياط الاتحادي".

وقال ترامب في تغريدة نشرت في وقت متأخر من أمس الجمعة ونقلتها وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت إن مجلس الاحتياط يرفع أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية وكثيرا للغاية و"لا يعرف ما يفعله".

وأضاف أنه "لكان قد تم تحقيق ثروة إضافية هائلة" إذا لم يشدد البنك المركزي السياسة.

جاء أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على مجلس الاحتياط الاتحادي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف خلال يونيو الماضي حيث جاءت البيانات أفضل من التوقعات وأظهرت إضافة حوالي 224 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل الأمريكية، مع مؤشرات على تحسن الأجور.

ومن المتوقع أن تكون بيانات سوق العمل الأمريكية ضمن العوامل التي يضعها مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي في الاعتبار أثناء دراسة خفض الفائدة الأمريكية لتعزيز الاقتصاد.

وأشاد ترامب ببيانات الوظائف وقال إنها "أرقام عظيمة".


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