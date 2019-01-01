الجيش الجزائري: ضبط 3 عناصر داعمة للجماعات الإرهابية بولايتي البويرة وخنشلة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت عن القبض على 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي البويرة (شمال) وخنشلة (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البويرة (شمال) وخنشلة (شمال شرق).

وأضاف البيان أنه تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بولاية غرداية (وسط) تقدر بـ 856 كيلوجراما وأوقفت ثلاثة تجار مخدرات".

وأشار إلى أن حرس السواحل بولاية سكيكدة (شمال شرق) أحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين أوقفت مفارز (دوريات) للجيش تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار (جنوب)، وتلمسان (شمال غرب)، وتبسة (شمال شرق).