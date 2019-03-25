مصطفى بكري ناعيا العصار: رحل الرجل الصامت العسكري الوطني الجسور

نعى الإعلامي مصطفى بكري، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية قبل قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب «بكري» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «رحل الرجل الصامت، العسكري ،الوطني ،الجسور.. رحل الإنسان الذي قدم الكثير للوطن.. رحل الشاهد علي أخطر مراحل التاريخ المعاصر.. رحل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي».

وأضاف: «عرفته في أعقاب أحداث ٢٥ يناير»، متابعًا: «اقتربت منه كثيرًا؛ عقل مفكر، مثقف، استراتيجي، ظل حتي اليوم الأخير يناضل ويصنع».

وأشار إلى أن «الفريق العصار أعاد للإنتاج الحربي قوته وقدرته، وكان مثلًا وقيمة وإنسانا».

واختتم: «الوداع يا واحدًا من قادة الثورة التي أسقطت حكم الإرهاب».

وتوفي منذ قليل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.

عرفته في أعقاب أحداث ٢٥ يناير . إقتربت منه كثيرا ، عقل مفكر ، مثقف ، إستراتيجي ، ظل حتي اليوم الاخير يناضل ويصنع ، أعاد للإنتاج الحربي قوته وقدرته ، كان مثلا وكان قيمة ، وكان إنسانا ،الوداع ياواحدا من قادة الثوره التي أسقطت حكم الارهاب — مصطفى بكري (@BakryMP) July 6, 2020





