نعى أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، قائلًا إن «خبر وفاته مؤلم ومحزن بالنسبة له ولكل من عرفه».



وأضاف «هيكل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «العصار» كان قمة في الأدب والأخلاق، علاوة أنه كان قمة في العلم، مشيرًا إلى أن الراحل عمل كرئيس هيئة تسليح القوات المسلحة لفترة.



ولفت إلى أن الراحل تميز ببرة سياسية ضخمة، فضلًا عن أنه أحد أهم قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفًا: «لم أعرف إن شخص زعل منه أو اتقال عليه كلمة وحشة، من الشخصيات النادرة وستظل سمعته فخرًا لأولاده».



وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.





