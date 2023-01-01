فلسطين تعلن تضرر أكثر من 400 مبنى جراء العدوان على جنين

أعلنت فلسطين، اليوم الخميس، تضرر أكثر من 400 مبنى بشكل كلي وجزئي، جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.



جاء ذلك وفق "تقرير حصر الأضرار" الذي أعدته الحكومة الفلسطينية وناقشته لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة محمد اشتية، في إطار بحث إعادة إعمار مخيم ومدينة جنين، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، وفقا لوكالة الأناضول التركية.



وبحسب البيان، ناقش الاجتماع تقرير حصر الأضرار في جنين، حيث طال الدمار الكامل 4 مبانٍ، بينما تعرّض 25 مبنى لأضرار متوسطة وكبيرة، فيما تضررت 250 وحدة سكنية بشكل جزئي، و150 منشأة عامة وخاصة، بالإضافة إلى مسجد واحد.



كما بحث الاجتماع "حصر الأضرار في المدينة والمخيم وآليات إعادة الإعمار، بما فيها تعبيد الشوارع وإصلاح البنى التحتية وتعمير البيوت والبنايات المدمرة كليا وجزئيا، وأوجه الدعم المالي والإغاثي للمتضررين".



ووفق البيان، قال اشتية خلال الاجتماع: "نسخر إمكانياتنا بالتعاون مع كل الشركاء من أجل رفع الضرر عن أهلنا في مخيم ومدينة جنين، وتعزيز صمودهم عقب الاجتياح الإسرائيلي الهمجي الذي أسفر عن تدمير البنية التحتية للمخيم ومنشآته ومنازله وقتل واعتقال وتهجير الأبرياء".



وتابع: "هذا الاجتماع لوضع الآليات اللازمة لتسريع تنفيذ عملية إعادة الإعمار، كما قمنا بتشكيل فريق فني لقيادة العملية وتقديم الاحتياجات العاجلة".



وبحسب اشتية، فإن "مهمة الفريق هي قيادة جهود إعادة الإعمار في المدينة وفي المخيم بكل تفاصيلها، والتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والشركاء الدوليين، ومع المؤسسات والجهات الأخرى".



وأكد الاجتماع، ضرورة "توفير بعض الاحتياجات بشكل عاجل، مثل تملك أرض لتوسعة مقبرة المخيم، وتقديم مساعدات عاجلة للعائلات المهجرة من بيوتها، وتوفير الاحتياجات العاجلة لمستشفى جنين الحكومي، وإعادة توجيه أحد العطاءات في المحافظة بشكل فوري لتعبيد الطريق الرئيسي لمخيم جنين".



وفجر الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، لاستهداف مسلحين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين.



وصباح الأربعاء، أعلن في بيان انتهاء العملية بعد "تحقيق أهدافها"، فيما قالت فصائل فلسطينية أن الانسحاب الإسرائيلي جاء نتيجة المعارك الميدانية التي نفذها مقاتلوها بشكل كبّد الإسرائيليين خسائر كبيرة.