طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان اللغة الإنجليزي سهل ولكن يوجد بعض النقاط للتميز

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القليوبية، كما أشار بعض الطلاب بمدرسة الشهيد محمد حلاوة الثانوية المشتركة، بطنط الجزيرة بمركز طوخ، إلى سهولة الامتحان وتمكنهم من الإجابة على جميع الأسئلة، ولفتوا إلى جود بعض النقاط للتميز بين الطلاب.

وقالت الطالبة نسمة زكريا عبدالحميد، طالبة بمدرسة الشهيد محمد حلاوة الثانوية المشتركة بطوخ، إن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى تمكنها من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

كما لفتت الطالبة حنين هاني عبدالودود بمدرسة الشهيد محمد حلاوة الثانوية، إلى تمكنها من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة على الامتحان.

وأكد الطالب محمد عماد السيد، طالب بمدرسة الشهيد محمد حلاوة الثانوية، سهولة الامتحان، مشيراً إلى وجود بعض النقاط التي تميز بين الطلاب من حيث المذاكرة والتركيز.

يذكر أن 48 ألفا و516 طالبا وطالبة أدوا المتحان اليوم، منهم 27 ألفا و583 طالبا بالشعبة العلمي، و20 ألفا و933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبي في 112 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية بمحافظة القليوبية.