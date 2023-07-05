الجيش الأمريكي: مقاتلات روسية اعترضت مُسيّرات تابعة لنا في سوريا

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أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن 3 طائرات مقاتلة روسية اعترضت 3 طائرات مسيرة أمريكية في شمال شرق سوريا، يوم الأربعاء.

ووصف قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال أليكس جرينكويتش، في بيان، المناورة الروسية ضد الطائرات المسيرة الأمريكية التي قال المسؤولون الأمريكيون إنها كانت تراقب أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا بأنها "غير آمنة وغير مهنية"، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو للحادث، يُظهر الطائرات الروسية وهي تعترض المُسيّرات الأمريكية.

وقال جرينكويتش: "خلافا للمعايير والبروتوكولات المعمول بها، أجبرت الطائرات الروسية طائراتنا على إجراء مناروات لتفاديها".

ويأتي اعتراض المقاتلات الروسية للمسيرات الأمريكية في سوريا بعد قرابة 4 أشهر من قيام مقاتلة روسية بإسقاط طائرة مسيرة من طراز (إم كيو – 9) فوق البحر الأسود.