حكومة بلغاريا تقدم مزيدا من الدعم لأوكرانيا

تعهدت الحكومة البلغارية الجديدة، الموالية للغرب، بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف في صوفيا، اليوم الخميس، وناقشا زيادة التعاون في مجال الدفاع مع أوكرانيا فضلا عن إعادة تأهيل الجنود الأوكرانيين وتدريب المسعفين الأوكرانيين في بلغاريا.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي: "أشكر بلغاريا على دعم شعبنا".

ووافقت الحكومة البلغارية الليبرالية المحافظة، التي تولت إدارة البلاد قبل شهر، بالفعل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لصالح أوكرانيا، في يونيو الماضي. كما استضافت بلغاريا عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين من بدء الحرب.

ووقع زيلينسكي ودينكوف، إعلانا بشأن دعم بلغاريا لاندماج أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد انتهاء الحرب، قبل أقل من أسبوع على قمة الناتو في فيلنيوس.