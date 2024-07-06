صحة غزة تحذر من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين

جددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تحذيراتها من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية في جميع المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة.

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إلى «اتباع إجراءات تقشفية قاسية أمام سياسة التقطير في التوريد لكميات قليلة جدًا من الوقود في بعض الأحيان».

ولفتت إلى «إيقاف العمل في العديد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العاملة»، مكررة المناشدة لجميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية ضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ274 على القطاع. وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدًا و100 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفًا 98 شهيدا، و87 ألفًا و705 إصابات. وذكرت أن عددا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.