 إزالة فورية لمخالفات البناء والتحفظ على معدات المقاولين في دمياط الجديدة - بوابة الشروق
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إزالة فورية لمخالفات البناء والتحفظ على معدات المقاولين في دمياط الجديدة

حلمي ياسين
نشر في: السبت 6 يوليه 2024 - 4:31 م | آخر تحديث: السبت 6 يوليه 2024 - 4:31 م

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم في المدينة؛ بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.
وأوضح المهندس محمد خلف الله، في بيان أصدره اليوم، أنه في إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة في التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية، أسفرت حملة المتابعة والرصد عن إيقاف محاولة الشروع في بناء دور مخالف بالعقار رقم ١٢ / ٢٩ بالمجاورة الثانية، في نطاق الحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.
وجرى التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالف.
وأشار« خلف الله»، إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وإزالة جميع المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

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