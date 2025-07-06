استطلاع: نحو 55% من البريطانيين غير راضين عن حكومة كير ستارمر

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة الاستشارات "إلكتورال كالكولاس" وشركة "فايند أوت ناو" أن أكثر من نصف سكان بريطانيا غير راضين عن مسار حكومة البلاد بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر.



ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة "ميرور"، يعتقد 55% من المستطلعة آراؤهم أن بريطانيا تحت قيادة ستارمر تسير في "الاتجاه الخاطئ"، بينما أعرب 8% فقط من المشاركين عن رأي معاكس.

وعند سؤالهم عما إذا كان رئيس الوزراء يتقاسم قيمهم، أجاب 63% بالنفي. في حين صرح 48% بأنه ليس واضحا لهم ما هي القيم التي يدافع عنها رئيس الحكومة. وكشف الاستطلاع أن ما يقرب من نصف البريطانيين (46%) يعتقدون أن حزب العمال بقيادة ستارمر يركز على "أمور غير صحيحة".

وبسؤالهم عن مدى تغير الوضع المالي للأسر البريطانية منذ تولي ستارمر منصبه، أجاب 46% من المشاركين بأنه قد ساء. بينما يتبنى 2% فقط من المستطلعة آراؤهم رأيا مخالفا.

أجري الاستطلاع على 2665 بريطانياً بالغاً في الفترة بين 3 و4 يوليو. ولم يتم ذكر هامش الخطأ الإحصائي.

وكان استطلاع فبراير الذي أجرته شركة "يوغوف" قد أظهر أن حزب "ريفورم يو كيه" اليميني الشعبوي تجاوز لأول مرة حزب العمال الحاكم في تصنيف التأييد. وفقا لدراسة منفصلة لـ"يوغوف" في فبراير، تفوق زعيم "ريفورم يو كيه" نايجل فاراج على ستارمر في تصنيف الموافقة حتى مع احتساب هامش الخطأ الإحصائي.

وفي أوائل مايو، أفادت صحيفة "تلغراف" بأن نواب حزب العمال البريطاني غير راضين عن ستارمر بسبب "غيابه" عن الملفات الداخلية. وفي يونيو، كشف استطلاع أجرته شركة "فايند أوت ناو" ونشرته صحيفة "ديلي ميل" أن معظم البريطانيين يعتقدون أن ستارمر لن يبقى في منصبه حتى الانتخابات العامة المقبلة.