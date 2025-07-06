توافد طلاب الثانوية العامة على مدارس أكتوبر لأداء امتحان الرياضيات البحتة وسط إجراءات مشددة

شهدت مدارس مدينة السادس من أكتوبر صباح اليوم الأحد، توافد طلاب وطالبات الشعبة العلمية (رياضة) لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة، ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط استعدادات وتأمين مكثف من قبل وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية.
وتجمع الطلاب أمام بوابات المدارس منذ الساعات الأولى من الصباح، بصحبة أولياء أمورهم، وسط حالة من الترقب والدعاء بالتوفيق.
وشهد محيط المدارس انتشار أفراد الأمن الإداري والشرطة لتأمين عملية دخول الطلاب، بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.
وطبقت إدارات المدارس، إجراءات تفتيش دقيقة على الطلاب قبل دخول اللجان، شملت المرور بالعصا الإلكترونية، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسيلة إلكترونية.
كما حرص المراقبون على توجيه الطلاب بالالتزام بالتعليمات، مع توفير أجواء هادئة داخل اللجان.