- تسوية 5.1 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات بقيمة 2.125 تريليون جنيه

كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 127.139 تريليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025 لنحو 1.260 مليون عملية.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

في سياق متصل، كشف البنك المركزي عن تسوية 5.109 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.125 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025.

وانقسمت التسويات إلى 345.276 مليار جنيه خلال شهر يناير ونحو 335.750 مليار جنيه خلال شهر فبراير، 357.488 مليار جنيه خلال شهر مارس، ونحو 354.253 مليار جنيه بنهاية أبريل ، و 370.636 مليار جنيه بنهاية مايو، و 361.997 مليار جنيه خلال شهر يونيو.