موجة حر تضرب اليونان لمدة أربعة أيام

تجلب تيارات الهواء الساخنة موجة حر إلى اليونان وأجزاء واسعة من جنوب شرق أوروبا، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، أن أجهزة قياس الحرارة في منطقة أثينا سجلت بالفعل 37 درجة مئوية بحلول صباح اليوم الأحد.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى نحو 35 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها في الأراضي المنخفضة بمناطق وسط اليونان.

وفي المقابل، ذكرت التقارير، أن الطقس سيكون أكثر اعتدالا بشكل ملحوظ على الجزر وعلى طول السواحل.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، عبر الإذاعة اليونانية، أن نسيم البحر سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة هناك بمقدار ثلاث إلى خمس درجات مقارنة بالبر الرئيسي والمراكز الحضرية.

ومن أهم التوصيات تجنب التواجد في الهواء الطلق خلال ساعات الظهيرة الحارة، وشرب الكثير من الماء، والامتناع عن تناول الكحول، وتناول وجبات خفيفة، وتجنب الأنشطة الرياضية الخارجية.