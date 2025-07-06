 الأردن يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

عمان - (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 10:33 ص

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن فجر اليوم الأحد، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قوله إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود".

وأوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.

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