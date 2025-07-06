الأعلى للثقافة يصدر كتاب «ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة»

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أصدر المجلس الأعلى للثقافة كتاب "ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"، من تأليف الدكتور محمد محمد مغاوري، وتصميم الغلاف للفنان أحمد بلال.

يستعرض الكتاب سيرة المؤرخ الشهير ابن تغري بردي (812-874 هـ / 1409-1469م)، أحد أبرز مؤرخي مدرسة التاريخ المصري في العصر المملوكي، والذي عايش ستة عشر سلطانًا من سلاطين المماليك الجراكسة.

وتكمن أهمية كتاباته في دقتها وتوثيقها للأحداث من موقع الشاهد، مدعومة بقربه من دوائر الحكم والسلطة بفضل مكانة والده كأمير كبير، وارتباطه بعلاقات قرابة ومصاهرة ببعض السلاطين.

يمثل هذا الإصدار إضافة مهمة للمكتبة التاريخية العربية، حيث يلقي الضوء على أحد أعمدة التأريخ الإسلامي، ويقدم قراءة تحليلية لكتابه المرجعي "النجوم الزاهرة"، الذي يُعد من أهم المصادر التاريخية لتأريخ مصر في العصور الوسطى.