روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة

شنت كل من روسيا وأوكرانيا، خلال الليل، هجمات بأكثر من 100 طائرة مسيرة، في استمرار للهجمات الجوية المتبادلة بين الجانبين، حسبما أعلنت السلطات في كلا البلدين اليوم الأحد.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 117 من أصل 157 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 14 صاروخ أرض-جو موجهة من طراز إس-300 تم إطلاقها من منطقة كورسك، و157 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق شاتالوفو وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 117 طائرة مسيرة في شمال وشرق وجنوب ووسط أوكرانيا، تم إسقاط 98 منها بقوة النيران بينما تم فقدان أو تعطيل 19 طائرة مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية.

وقال البيان إنه تم تسجيل هجمات بطائرات مسيرة في 19 موقعا، مع سقوط حطام مسيرات في منطقتين إضافيتين.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير واعتراض 120 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت الوزارة إنه تم استهداف نحو 12 منطقة، وكانت الضربات الأعنف في منطقتي بريانسك وكورسك المتاخمتين لأوكرانيا.

وأفادت تقارير باندلاع حرائق ووقوع أضرار جسيمة في المباني في كييف، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأعلن الحاكم فيتالي كيم في مدينة ميكولايف الساحلية جنوبي أوكرانيا، عن وقوع هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة من طراز "شاهد" مما ألحق أضرارا بالمستودعات وشبكة الكهرباء، دون وقوع أي إصابات.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية، أي تقارير عن الأضرار أو الإصابات، كما جرت العادة. وواصلت القوات الروسية هجماتها المدفعية داخل أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في منطقة خيرسون، جنوبي البلاد، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وتضرر أحياء سكنية، جراء قصف مدفعي روسي استهدف البنية التحتية.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، جنوبي شرق البلاد، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وقال حاكم منطقة كييف، ميكولا كالاشنيك، عبر منصة تليجرام، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن "مستوطنة مسالمة" تعرضت لهجوم في منطقة فيشجورود.

وأضاف كالاشنيك أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بجروح ناجمة عن شظايا في ظهره وذراعيه وساقيه، بينما عانت امرأة تبلغ من العمر 79 عاما ورجل يبلغ من العمر 75 عاما من "ردود فعل حادة للإجهاد".

كما تضرر مبنيان متعددا الطوابق ومرائب وسيارات.

وقال كالاشنيك، إن النيران اندلعت في مستودع وتضررت منازل خاصة ومبان خارجية.

كما تم الإبلاغ عن عدة هجمات في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأفاد عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر منصة تليجرام، بوقوع انفجارات.

وذكر الحاكم العسكري، أوليه سينيهوبوف، أن حرائق اندلعت في عدة أحياء بالمدينة. وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما وطفلة رضيعة.

وقال إيفان فيدوروف، الحاكم العسكري لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، إن زابوريجيا تعرضت أيضا لهجوم بمسيرات قتالية.

وأفاد فيدوروف على تليجرام بتضرر مؤسسة خاصة ومزرعة ومستودعات. واندلعت عدة حرائق ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات على الفور.

كما وردت تقارير عن إطلاق نار بالمسيرات وانفجارات من مدينة ميكولايف جنوبي البلاد.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتخوض روسيا وأوكرانيا حربا واسعة النطاق والمستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.