تويوتا ودايملر تراك تبيعان حصة من أسهم أرتشيون كورب للشاحنات

تعتزم شركتا تويوتا موتور كورب اليابانية ودايملر تراك هولدينج الألمانية بيع جزء من حصتيهما في شركة صناعة الشاحنات اليابانية أرتشيون كورب، في إطار سعي شركة أرتشيون إلى تبسيط هيكلها المؤسسي عقب دمج وحدة تصنيع الشاحنات التابعة لها.

ووفقًا لبيان صادر عن أرتشيون، ستبيع الشركتان اليابانية والألمانية 788 مليون سهم من أسهم أرتشيون لمستثمرين عالميين، مقابل حوالي 272 مليار ين (7ر1 مليار دولار)، بما في ذلك خيار التخصيص زيادة كمية الأسهم المطروحة للبيع وفقا لشروط الصفقة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، مع نطاق سعري استرشادي يتراوح بين 250 و300 ين للسهم.

يذكر أن تويوتا ودايملر أسستا شركة أرتشيون عقد دمج شركتي صناعة الشاحنات هينو موتورز التابعة لتويوتا وميتسوبيشي فوسو تراك أند باص كورب التابعة لدايملر في كيان واحد باسم ارتشيون. وتخطط الشركتان لتقليص حصتيهما في شركة الشاحنات إلى 25% لكل واحدة منهما مقابل 4ر41% حاليا، مع زيادة نسبة الأسهم المطروحة للتداول في البورصة، بحسب ما أعلنته أرتيشون في مارس الماضي.

يذكر أن بورصة طوكيو للأوراق المالية تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للتداول من أي شركة مدرجة على مؤشر الأسهم الرئيسي عن 35%، وهو ما أصبح مطلوبا من شركة أرتيشون التي تم إدراجها على المؤشر في أبريل.

ومن المقرر إعلان سعر سهم أرتشيون في الطرح الجديد يوم 22 يوليو الحالي.