الجزائر: جبهة التحرير الوطني تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية وتراجع الإخوان والمستقلين

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر الخميس الماضي، والتي شهدت تراجعا واضحا لحركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني والمستقلين (الأحرار).

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، اليوم الاثنين النتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي عرف نسبة مشاركة بلغت 24ر21% داخل الوطن و95ر10% خارجه، لتصبح أضعف نسبة مشاركة في تاريخ المسار الانتخابي في الجزائر، مقابل نسبة مشاركة وصلت إلى 23% في انتخابات 2021.

ووصل عدد المصوتين 5 ملايين و71020 ناخبا في الداخل من أصل 23 مليونا و872 ألفا و756 مسجلا. فيما بلغ عدد المصوتين في الخارج 91 ألفا و230 مصوتا من مجموع 854 ألف ناخب.

ووصل مجموع الأوراق الملغاة 910 آلاف و230، مقابل 1095 ورقة متنازع عليها.

وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 4 ملايين و160 ألفا و790.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 90 مقعدا من أصل 407 مقاعد، منها 85 مقعدا داخل الجزائر و5 مقاعد ممثلة للجالية الجزائرية بالخارج، دون أن يحصل على الأغلبية، مسجلا تراجعا بـ8 مقاعد.

وجاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني بحصوله على 73 مقعدا بزيادة 16 مقعدا مقارنة بالانتخابات السابقة مسجلا أكبر نجاح مقارنة ببقية الأحزاب.

كما رفع حزب جبهة المستقبل عدد مقاعده من 48 إلى 59، وبالمقابل تراجعت حصة الأحرار ( المستقلين) من 85 مقعدا إلى 32 مقعدا.

وخسرت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني 22 مقعدا، بعدما حصدت 43 مقعدا. بينما سجل حزب صوت الشعب قفزة لافتة بعدما رفع عدد مقاعده إلى 17 مقابل 3 فقط في الانتخابات السابقة. كما فقدت حركة البناء الوطني مقعدا واحدا وحصلت على 38 مقعدا.

وكان نصيب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر 12 مقعدا، وهو الذي قاطع الانتخابات السابقة. فيما كان نصيب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي قاطع هو الآخر الانتخابات السابقة، 4 مقاعد.

وحاز كل من حزبي الحرية والعدالة والفجر الجديد، 6 مقاعد ، مقابل 5 مقاعد لحزب الكرامة، و4 مقاعد لجبهة العدالة والتنمية، و3 مقاعد لكل من حزب العمال اليساري، وحزب جيل جديد، وجزب تجمع أمل الجزائر.

وحصلت حركة النهضة على مقعدين شأنها شأن حزب الوحدة الوطنية والتنمية، ومقعد واحد لكل من جبهة الحكم الراشد، وأحزاب التحالف الجمهوري، والتجديد الجزائري وجبهة المواطنين الأحرار، وجبهة الجزائر الجديدة.

وفازت المرأة بـ39 مقعدا من أصل 407 مقاعد، فيما ارتفع عدد النواب الذين يملكون مستوى جامعيا إلى 312.