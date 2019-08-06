أرباح «شيفلر» الألمانية تتراجع خلال الربع الثاني من 2019

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سجلت شركة "شيفلر" الألمانية لقطع الغيار، تراجعا في الأرباح في الربع الثاني من العام المالي الحالي، متأثرة بتراجع مبيعات السيارات.

وأعلنت الشركة اليوم نتائجها الفصلية، في بلدة هيرتسوجناوراخ بولاية بافاريا الجنوبية. وأوضحت أن أرباحها تراجعت بمقدار النصف إلى 136 مليون يورو (152.4 مليون دولار).

وكانت الشركة قد خفضت بالفعل في يوليو الماضي توقعاتها للأرباح والإيرادات للعام المالي الحالي، بما يعكس نظرة أكثر تشاؤما، وتعد نتائج اليوم بمثابة تأكيد لهذه التوقعات.

وتعكس البيانات أن الشركة تتضرر أكثر فأكثر من جراء التباطؤ في صناعة السيارات، حيث أن الجزء الأكبر من أعمالها يكون مع شركات تصنيع السيارات.

وتراجعت مبيعات الشركة على أساس سنوي بـ1% إلى 3.6 مليار يورو في الربع الثاني.