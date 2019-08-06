عميد معهد الأورام: المستشفى جاهز للعمل بكل طاقته بعد عيد الأضحى

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن التقرير الفني للجنة المختصة بمعاينة المبنى بعد الانفجار، أثبتت سلامة المبنى، مشيرًا إلى حدوث تصدعات في واجهة المبنى نتيجة التفجير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه لم تقع أي إصابات للمرضى داخل المستشفى، معقبًا: "الانفجار حصل على الرصيف برة قدام المبنى الإداري مش قدام المستشفى".



وتابع: "الرجة كانت جامدة جدًا وده اللي أزعج العيانين، وخلاهم في حالة ذعر وهلع"، لافتًا إلى نقل المرضى إلى مستشفى دار السلام والقصر العيني ومعهد ناصر.



وأوضح أنه تم إخلاء مبنى المعهد بالكامل للتأكد من سلامته، مشيرًا إلى تعرض السقف المعلق بالمبنى للانهيار فضلًا عن تلف بعض الشبابيك والأبواب وأجهزة الكمبيوتر.



ولفت إلى عودة العمل بالمعهد أمس، مردفًا: "لكن مفيش عمليات، وكل المستشفى هتبقى جاهزة بعد العيد للعمل بكل طاقتها كما كانت".

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أول أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.