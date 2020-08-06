وكيل الأزهر: أشكر الطلاب وأسرهم والقائمين على الامتحانات

- رئيس «المعاهد الأزهرية»: الامتحانات لم تخرج عن مستوى الطالب المتوسط..



اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي الامتحانات، اليوم الخميس، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة التفسير، في ختام لامتحانات الثانوية الأزهرية للعام 2019/2020، والتي استمرت على مدار شهر ونصف، بداية من الـ 21 من يونيو الماضي وحتى اليوم.



وقد سادت أغلب لجان الامتحانات حالة من الاستقرار والالتزام مع عدم رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر.



وأشاد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بالمجهود الكبير الذي بذله القائمون على الامتحانات بما أسهم في اتمامها على الوجه الأكمل، في ظل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، معربا عن تقديره لما أظهره الطلاب وأسرهم من التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات السلطات المختصة، واحترام كافة قواعد الامتحانات وضوابطها.



من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات في مجملها لم تخرج عن مستوى الطالب المتوسط، مراعاة لظروف المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن نتائج الامتحانات التي تم تصحيحها نتائج مبشرة، وأنه سيتم العمل على تصحيح باقي المواد في أسرع وقت مع الالتزام بضوابط التصحيح، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.



وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال مؤتمر صحفي إلكتروني عبر صفحة «الأزهر الشريف» الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن امتحان اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أي شكاوي من الطلاب، إذ جاء الامتحان سهل وبسيط ومُيسر، مؤكدًا رصد 3 حالات غش ورقي، وحالات قليلة من الشغب وتمزيق أوراق الإجابة.



يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 - 2020، 128495 طالبًا.



كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.



وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.