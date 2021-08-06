بن يوسف: اللعب للإسماعيلي أضاف لمسيرتي وأصبحنا أفضل مع جلال

قال المحترف التونسي في صفوف النادي الإسماعيلي، فخر الدين بن يوسف أن تواجده في صفوف الدراويش يُعد شرف كبير له وأضاف الكثير لمسيرته الكروية.

وأضاف "الروچ" في تصريحات تليفزيونية: "جئنا من أجل الفوز بالثلاث نقاط، لكن الحمد لله على كل شيء، المباراة كانت خارج التوقعات و أرى أن النتيجة عادلة بنسبة كبيرة".

وتابع: "مددت عقدي مع النادي حتى نهاية الشهر وإنتهاء الدوري، قررت خوض المغامرة مع ايهاب جلال وجهازه وأنا سعيد بذلك"، واختتم هداف الفريق تصريحاته قائلاً: "كل شيء مفتوح من أجل الاستمرار أو الرحيل، لكن يبقى كل التركيز مع النادي الإسماعيلي في باقي المباريات".