الأهلي يفتح الباب أمام استمرار عبد القادر برسالة رسمية

كشف عماد النحاس، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي خلال المرحلة الانتقالية موقف أحمد عبد القادر، لاعب الأحمر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر قناة الأهلي: "سنناقش غدًا الخميس موقف أحمد عبد القادر، ومن الوارد بنسبة كبيرة أن يتواجد في المران الجماعي.. ليست لدي أي أزمة في مشاركته، ولكن رؤية النادي هي الأهم".

وكان أحمد عبد القادر قد ابتعد من حسابات النادي الأهلي، خلال فترة تواجد المدرب السابق، خوسيه ريبييرو، خصوصًا مع تبقي موسم واحد في تعاقده مع الأحمر.

وعن تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة في الأهلي، قال النحاس: "لقد عاد وليد إلى بيته، وجميع أفراد الجهاز الفني لم يتأخروا في تلبية طلب الأهلي بعودتهم إلى النادي، حتى من كان لديه ارتباط بأندية أخرى".

وأضاف: "وليد صلاح الدين لديه خبرات كبيرة في ملف إدارة الكرة، وملم بجميع الأمور، وأتمنى له التوفيق، وإن شاء الله تكون الفترة القادمة مميزة".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الدوري هذا الموسم صعب، لأن عدد المباريات قليل، الثلاث أندية التي تتنافس على الدوري لديها نفس التعثرات، والحمد لله إن تعثراتنا جاءت في البداية، لأن الفترة القادمة لا تحتمل أي تعثرات جديدة".