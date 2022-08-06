تبنى الروائي عصام يوسف، أمنية وحلم فتاة تدعى سارة يحيى، مشاركة في الموسم الأول من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، تتعلق بإنشاء وزارة لذوي الهمم في مصر، وتحدثت عن مقترحها بأن تتولى الوزارة كل تفاصيل الحياة الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم والاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة لهذه الفئة.

المتسابقة سارة يحيى، أفادت بأنها حافظة القرآن الكريم منذ أن كانت في المرحلة الإعدادية، قائلة: "بدأت حفظ القرآن في مرحلة ابتدائي واستمريت في الإعدادي وختمته في سنة الشهادة الإعدادية".

وأضافت: "باحلم بإنشاء وزارة في مصر تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وتهتم بأدق تفاصيل حياتهم مثل تسهيلات الحياة في الأماكن العامة وتوفير وظيفة مرافقة للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة والإشراف على دمجهم في المجتمع".

وبادر الروائي عصام يوسف، بتبني حلم المتسابقة سارة يحيى، على قناة القاهرة والناس، وعلق قائلا: "برنامج العباقرة قادرون باختلاف معمول مخصوص علشان نسمع أحلامكم ونشوف أزاي تتحقق، وكلامك عقلاني ومهم لراحة ذوي الهمم، وتنفيذ أحلامكم وشغلكم وحياتكم، وممكن يتم فعلا من خلال وزارة تتبنى الموضوع بأكمله والدولة في اهتمام وطفرة كبيرة لصالح ذوي الهمم وعايزين نبني عليها اكثر".