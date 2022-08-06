حقق الزمالك فوزا عريضا على نظيره الجونة برباعية مقابل هدف، في المبارة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد خالد بشارة، ضمن الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة التي إدارها تحكيميا أمين عمر (حكم ساحة)، جدلا واسعا حول أحقية نادي الجونة في الحصول على ركلة جزاء، بجانب إلغاء هدف للزمالك بداعي التسلل.

وعلق جهاد جريشة، الخبير التحكيمي على أحداث المباراة قائلا: «ضربة جزاء نادي الزمالك الذي تحصل عليها الزمالك، في الدقائق الأولى من عمر المباراة صحيحة وليس بها أي شكوك، وأحيئ أمين عمر على شجاعته في إتخاذ القرار من الوهلة الأولى».

وواصل: «إحتفال إمام عاشور لاعب الزمالك بالهدف الأول له والرابع لفريقه، بالقفز على الأسوار والاحتفال مع الجماهير سلوك غير رياضي، ويستحق كارت أصفر».

وقال رضا البلتاجي، هو الاخر في تصريحات تلفزيونية: «ركلة جزاء الزمالك صحيحة، هناك خطأ واضح من خالد قمر لاعب الجونة على سيف الجزيري مهاجم الأبيض».

وأوضح: «إمام عاشور استحق الإنذار بعد احتفاله بهدفه في مرمى الزمالك، وكان يجب أن يقرأ لوائح وقوانين الكرة، الاحتفال المبالغ فيه خاطئ، وعاشور كان من الممكن أن يتسبب في كارثة بسبب الاحتفال بالهدف».

ونوه: «حسام عبد المجيد استحق الطرد المباشر وليس الإنذار لأنه منع مهاجم الجونة من انفراد صريح بالمرمى».

وقال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الأسبق، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار أمين عمر باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، قرار صحيح بنسبة 100%.

وأضاف الحكم الدولي السابق، أن إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، استحق الحصول على الكارت الأحمر في مباراة الجونة، وذلك بسبب المبالغة في الاحتفال بالهدف.

وشدد على أن إمام عاشور حصل على الإنذار الأول، ثم منحه أمين عمر الإنذار الثاني بسبب المبالغة في الاحتفال بالهدف، وهذا أمر قانوني وبالتالي فإن لاعب الزمالك يستحق الطرد.

وعن إلغاء أمين عمر هدفا لمصلحة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، أكد "الغندور" أن القرار صحيح من جانب حكم تقنية الفيديو.

وحلل أحمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية، قرارات حكم المباراة، قائلا: «ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك صحيحة، لأن سيف الدين الجزيري حاول تسديد الكرة، لكن تدخل خالد قمر على قدمه غير اتجاهها وسقط لذلك فالمخالفة موجودة، تقنية الفار قامت بعرض اللقطة على حكم اللقاء من زاوية غير واضحة، وهو ما أدى إلى استغراقه وقت طويل لاحتساب ركلة الجزاء».

وأوضح: «هدف الزمالك الملغي لسيف الجزيري من تسلل واضح، كما أن الجونة لا يستحق ركلة جزاء في لقطة التحام المثلوثي مع مهاجم الجونة لأنه تنافس طبيعي على الكرة».

وشدد: «لقطة تدخل نور السيد علي لاعب الزمالك كانت تستحق البطاقة الحمراء وليس الإنذار».

وأتم الخبير التحكيمي: «إمام عاشور استحق الحصول على الإنذار الثاني، بعد احتفاله بهدفه وتسلق السور الموجود في الملعب وفقا لما تنص عليه تعديلات القانون المقررة منذ عام 2009».