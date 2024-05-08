ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ25 مليون جنيه في الشرقية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أمن الشرقية في إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي بالشرقية تخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر بـ25 مليون جنيه تقريباً.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تصنيع 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الشرقية- المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من "الترامادول" المخدر وزنت 100 كيلو، كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 12 كيلو، كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو ، 8194 قرصا من مخدري عقاري "التامول، الإكستاسي"، كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع، الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، سيارة".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ25 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.