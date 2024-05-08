 قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف محطة لضّخ النفط شرق الخرطوم وتعلن مقتل 2 وجرح 14 من قواتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف محطة لضّخ النفط شرق الخرطوم وتعلن مقتل 2 وجرح 14 من قواتها

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 12:38 م

قالت قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء إن طائرات مسّيرة تابعة للجيش السوداني قصفت محطة لضّخ النفط في منطقة العيلفون بشرق الخرطوم، والتي تنقل نفط دولة جنوب السودان.

وذكرت في بيان عبر منصة إكس أن الهجوم أسفر عن مقتل إثنين وجرح 14 آخرين من أفراد قوة حماية المنشآت الحيوية بقوات الدعم السريع.

كانت الحكومة السودانية قد أعلنت في مارس آذار الماضي عن توقف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية بسبب "القوة القاهرة".

وطمأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار في أواخر أبريل نيسان الماضي، المواطنين في السودان وجنوب السودان والشركاء في صناعة النفط بتحسن العمل في القطاع والمحافظة على المنشات وإعادة إصلاح الخط الناقل لنفط جنوب السودان إلى ميناء التصدير بالبحر الأحمر في غضون شهرين.

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