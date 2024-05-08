حزب الله يعلن استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في مستعمرة حانيتا

قال حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن عناصر المقاومة استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا.‏

وأضاف عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن حتى هذه اللحظة، 18 غارة على بلدت الجنوب، ومنها: جبل بلاط وأطراف بلدتي رامية وبيت ليف في القطاع الأوسط، سُمعت أصداؤها في مدينة صور.

من جانبها، نشرت جريدة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو يرصد شنّ الطيران الحربي الإسرائيليّ سلسلة غارات على بلدات الناقورة ورامية وحولا ومركبا.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارات على أهداف لـ«حزب الله» في 6 مناطق جنوبي لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيليّ قد أغار قبل منتصف الليل على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ممّا أدّى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.

وفجراً، تعرّضت أطراف بلدتي رميش ورامية لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق ما بين القرى الحدودية.

وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.