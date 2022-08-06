النيابة تطلب تحريات حريق مصنع الملابس الجاهزة في الإسكندرية

طلبت نيابة العامرية في الإسكندرية، اليوم السبت، تقرير الأدلة الجنائية؛ حول معاينة ورفع آثار موقع الحريق الذي نشب بأحد مصانع الملابس الجاهزة، كائن في المنطقة الحرة، وقضى على كامل محتوياته، دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.



كما طلبت النيابة العامة، تقرير الحماية المدنية، وتحريات المباحث حول الواقعة، وأقوال شهود العيان، من حراس المصنع الذي أتى الحريق على محتوياته وسؤال العمال بالمصانع الأخرى.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من شرطة النجدة، والحماية المدنية، يفيد اشتعال النيران بمصنع للملابس الجاهزة، ويديره مستثمر بنجلاديشي، داخل المنطقة الحرة على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي.



وبانتقال الشرطة، رفقة 5 سيارات إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخماد ألسنة اللهب وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المصانع والمنشئآت المجاورة.



وأرجعت المعاينة والفحص الأوليين أسباب اندلاع الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، فيما ساعد على انتشار النيران وجود مواد سريعة ومساعدة على الاشتعال، خاصة مع انصراف العمال.



تم قطع المرافق عن المصنع حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثار النيران، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.