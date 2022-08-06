وصول أهالي ضحايا مذبحة الريف الأوروبي: نفسنا نسمع حكم الإعدام

وصل، منذ قليل، لمحكمة جنايات الجيزة، أهالي ضحايا مذبحة الريف الأوربي، لحضور ثاني جلسات محاكمة المهتم بقتل 5 من ذويهم داخل مزرعة بمدينة الشيخ.



ويجلس الأهالي الذين يتشحن النساء منهم بالسواد أمام محكمة جنايات الجيزة، لحين السماح لهم بدخول القاعة، ومازالت الدموع لم تجف من أعينهم منذ وقوع الحادث، ولا يتردد على ألسنتهم سوى "نفسنا نسمع حكم الإعدام وعدم التأجيل مرة أخرى"



وشهدت المحكمة غياب تام من أسرة المتهم الذين يقطن في إحدى القرى بمحافظة سوهاج، في جلسة اليوم، وكانت المحكمة قررت انتداب محامي للمتهم، بعدما تبين عدم حضور محامي للدفاع عنه في اولى جلسات محاكمته.



وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحداهما.



وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.



كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.