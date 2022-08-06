فرقة توشكى للفنون الشعبية تتألق بمهرجان صيف بلدنا 2 بمصيف بلطيم

شهد مصيف بلطيم إقبالا كبيرا من الجماهير لمتابعة العروض المتعددة التي قدمتها فرقة توشكى للفنون الشعبية بمهرجان صيف بلدنا 2 بمصيف بلطيم،بقيادة الفنان مصطفى عبده والفنان صلاح عبد الحليم، بالتعاون بين قصر ثقافة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل الوزارة، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وقدمت الفرقة مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض، منها "لحظة ندا ،فلكلور نوبى ، محلى بكرة بينا ،سو ياسو ،شمندروة ، نوبا نونو ، لولا كى".

وتقام هذه الليالي المميزة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون والتنسيق مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وبتوجيهات المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، أمل عبدالله، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، وبحضور إبراهيم العشري مدير الإدارة الثقافية بالفرع، ومروة محمود مدير بيت ثقافة بلطيم، وعلى العشرى، وتقوى عطيه، مسئولي المتابعة بالفرع.